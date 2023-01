Heeschenaren zijn stank en vettige neerslag zat: frietfabriek moet van gemeente snel iets doen aan overlast

Antoine Walraven waarnemend burgemees­ter in de gemeente Bernheze

DEN BOSCH/BERNHEZE - Als Marieke Moorman in het Land van Cuijk als burgemeester begint, gaat een oud-burgemeester van die fusiegemeente aan de slag in Bernheze. Antoine Walraven, voorheen burgervader van Mill en St. Hubert, is hier tot waarnemer benoemd.

16 januari