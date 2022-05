Heiligenbeeld van Jozef op kerkhof Lithoijen onthoofd door achterstallig onderhoud

Het is maar een treurige aanblik. Het levensgrote heiligenbeeld van Joseph - dat naast dat van Maria met kind in de arm de poort van de voormalige ingang van het kerkhof van Lithoijen markeert - is onthoofd. Vorige week donderdag lag de imposante en markante kop van Jozef zomaar op het Prelaat van de Bergplein in Lithoijen. Frans Heeres, in het dorp alom gezien als de ‘burgemeester’ van het dorp, heeft de enkele kilo's wegende kop veilig gesteld. ,,Misschien kan het hoofd nog weer op het beeld geplaatst worden.”