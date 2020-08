Heldinnen sleuren verdoofde Ossenaar uit rokend autowrak: ‘Zonder ons was het tragisch afgelopen’

VIDEO Bestuurder rijdt in op politiewa­gen, auto vat vlam: mogelijk lachgas in het spel

12:25 OSS - Een 20-jarige man uit Oss die vermoedelijk onder invloed was van lachgas heeft in de nacht van zondag op maandag een ernstig ongeluk veroorzaakt aan de Begijnenstraat in zijn woonplaats. Hij klapte tegen een politiewagen aan en schoot vervolgens de bosjes in. Zijn auto vloog in brand. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat meldt de politie.