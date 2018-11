Henk Baum mogelijk in opdracht vermoord, man (21) opgepakt

OSS - De politie heeft een 21-jarige man opgepakt die wordt verdacht van het doodschieten van Henk Baum , in maart dit jaar. Het gaat om een man die ook wordt verdacht van veel andere misdaden, waaronder een brandstichting in Nijmegen. De politie sluit niet uit dat Baum in opdracht is vermoord.

Met het oppakken van deze verdachte is het onderzoek nog lang niet afgerond. De recherche zoekt nadrukkelijk naar mogelijke opdrachtgevers van de moord en gaat er dan ook vanuit dat er nog meer mensen worden gearresteerd.

Deze verdachte liep tegen de lamp in een onderzoek naar meerdere brandstichtingen en een explosie in Oss. Om welke zaak het precies gaat heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Hij is op 6 oktober opgepakt in Maarsbergen en zit vast in Middelburg. Daar werd hij vrijdag aangehouden op verdenking van de moord.

Autodiefstallen

Het blijkt dat de man verdacht wordt van meerdere brandstichtingen en een reeks autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland. Deze man was mogelijk ook degene die een handgranaat naar binnen gooide bij een huis aan de Keldermansstraat in Eindhoven.