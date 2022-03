Henk heeft 5000 uur in deze Amerikaanse oldtimer zitten: ‘Het is retourtje naar vijftiger of zestiger jaren’

Met een heerlijk zonnetje en duizenden dweilers kan Dweilmoan­dag in Oss niet stuk

OSS - Het geldt in Oss als carnaval bij uitstek. Dweilen is het evenement dat onbetwist behoort tot de Osse carnavalstraditie. En de editie van 2022 al helemaal. Vanwege het zonnetje, het massale aantal deelnemers en het geel-blauw als morele ondersteuning van de mensen in de Oekraïne.

28 februari