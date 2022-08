Henk van Boekel bleef altijd een beetje markt- en kermismeester van Oss

Banen in overvloed, maar niet voor deze groepen mensen: congres moet hen helpen

UDEN/OSS/DEN BOSCH - Er zijn banen in overvloed, maar nog steeds staan teveel mensen met een handicap, verslaving, door armoede of sociale achterstand aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Te veel. Daarom beleggen IBN en tien andere sociale ontwikkelbedrijven een groot congres in november met minister Schouten.

16:53