Herdenkingsveld spoorwegdrama Oss wordt donderdag opgeruimd

Esmée Donkers uit Venhorst genomi­neerd voor ruiter­prijs

13:20 VENHORST - De 20-jarige Esmée Donkers uit Venhorst is een van de vier ruiters die door de internationale paardensportbond FEI is genomineerd voor de Rising Star Award. Het is voor het eerst dat een Nederlandse ruiter kans maakt op de talentenprijs.