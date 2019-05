Herman weet het zeker: met deze methode is fileleed bij Ravenstein in één klap voorbij

Ruud Vermeulen: ‘Dijken­tocht in Oss voor herhaling vatbaar’

8:14 OSS - ,,We zijn heel erg tevreden. Het was een mooi eerbetoon aan Ruud. Na afloop van de dijkentocht hebben we geborreld met elkaar, een mooi moment. We zijn ook dik tevreden over de opbrengst, 1200 euro voor KWF.”