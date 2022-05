Het ‘begrip van Schaijk’ keert terug: Viviente-festival draait op volle toeren

,,Wij hebben maar drie dingen nodig", zegt lokale artiest MC Billy op het podium, ,,lekker weer, lekker koud bier en lekkere muziek. En dat hebben wij!” Grote (zelfgemaakte) platen hangen aan een steiger, beschilderd met gezichten die op tiki-maskers lijken. Net voor het podium staan er een hoop jongeren rondom wijnvat statafels. Sommigen hebben een biertje in hun hand terwijl anderen meezingen met een liedje.

Het begon als verjaardagsfeestje

Het is een festival met alles erop en eraan; van drankjes tot friet, een bar tot picknicktafels en zelfs een tweede stage. En het begon allemaal met een verjaardagsfeestje. ,,Het idee was ooit om een iets groter feest te geven. We wilden vanaf 25 jaar geen verjaardagen meer vieren maar gewoon allemaal tegelijk”, vertelt Ruud van der Linden, een van de organisatoren. Destijds waren ze nog met veertien mensen, nu met tien. In 2017 organiseerden ze het feest in een weiland met een DJ erbij en een mini stage van containers. De eerste editie van het Viviente-festival was geboren. Dat beviel de vrienden zo goed dat ze het het weer wilden doen, dit jaar is de vierde editie.

Telt dit festival dan als een verjaardagsfeestje? ,,Nee, dat niet. Wij vieren onze verjaardagen helemaal niet meer, nu is het gewoon een festival geworden.” En dit jaar nog groter dan de vorige edities. Zo zijn er een hoop artiesten aanwezig, zoals Johhny 500, Raywell&Ron Simpson, Mike Marshman en Derek Shots maar ook lokale, denk aan Row Da Coppa & MC Billy en Mooszkowicz. Daarnaast is er een tweede stage gemaakt geheel voor Feestcafé de Snor. ,,Zo willen we ook een oudere doelgroep bereiken”, zegt Van der Linden. Dan is er nog een special effectshow met vuur en lasers.

Viviente is een begrip geworden

De volgende keer wordt wellicht nog groter. ,,Wij begonnen in 2017 vanaf 0. We hadden iets opgebouwd en leerden toen hoe het moet. De volgende keer konden we het beter doen en ontdekten we tegelijkertijd weer nieuwe dingen. Zo wordt het elke keer almaar beter.” Van der Linden vertelt dat er bijna 1000 mensen komen dit jaar, van zowel uit Schaijk als de omliggende steden en dorpen. Volgens hem kijkt iedereen uit naar dit spektakel. ,,In Schaijk is Viviente een begrip geworden. Mensen willen hier echt naartoe komen en houden er zelfs rekening mee om deze dag vrij te houden voor het festival.”

Een festival organiseren is nu dan ook een hobby geworden voor Van der Linden, net als voor zijn andere vrienden. ,,Wij zijn een heel hechte vriendengroep en vinden het geweldig om leuke dingen te doen, dingen te organiseren en uit te gaan in weekenden.” De bezoekers blij zien is voor hem het allerleukste. ,,Wij genieten het meest wanneer wij mensen in het publiek zien dansen en het naar hun zin hebben. Het is niet meer voor ons, we doen het voor de mensen. Het is een feest door vrienden voor vrienden.”