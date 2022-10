Het geduld is op bij sportstichting Nieuw Zevenbergen: in 2024 een nieuwe vergunning of het bestuur stopt

Fiscus trakteert Martien R. op aanslag van ‘ettelijke miljoenen’

DEN BOSCH/OSS - De fiscus heeft Martien R. een aanslag van ‘ettelijke miljoenen’ opgelegd. En dat terwijl hij formeel 4 euro op zijn rekening had staan, zo bleek in 2019. Ook andere leden van de Osse woonwagenfamilie moeten belasting betalen over geld dat verdiend zou zijn met drugs en wapens.

26 oktober