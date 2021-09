Het geheim van 70 jaar getrouwd zijn? ‘Je hebt twee oren. Het ene oor in en het andere weer uit’

,,Hoe we elkaar hebben ontmoet? Dat is een mooi verhaal”, vertelt John. ,,Ik heb van 1947 tot 1952 gevaren op de Indrapoera van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Op dat schip werkte ik samen met Tom Suijker en hij nodigde me op een keer bij hem thuis uit. Zijn moeder lag toen ziek op bed, ik ging daarheen om kennis te maken. Daar aan het bed stond een meisje, en dat was Ria. De vonken spatten er vanaf toen we elkaar in de ogen keken. Sindsdien zijn we samen gebleven.”