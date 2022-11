Het kasteel van Oss wordt langzaam maar zeker in elkaar geknutseld: ‘Het wordt echt indrukwekkend’

Trouwmoge­lijk­he­den in Bernheze uitgebreid: ‘eenvoudig huwelijk’ voor 170 euro mogelijk

HEESWIJK-DINTHER - Kasteel Heeswijk is voortaan naast het gemeentehuis een vaste trouwlocatie van Bernheze. Het is een van de aanpassingen in het reglement burgerlijke stand van de gemeente.

20 november