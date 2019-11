Het nut en de waanzin van Black Friday

Pietenspek­ta­kel Oss: roetveeg­pie­ten halverwege tóch zwart gemaakt

26 november OSS - Het is de nachtmerrie van elk Sinterklaascomité; een discussie over zwarte piet. In Oss ontstond die toch, toen zondag twee roetveegpieten tegen hun zin helemaal zwart werden geschminkt, bij een door het Osse centrum georganiseerd Pietenspektakel in de binnenstad.