Het wordt een huisje deze zomer, liefst met privézwembad

Volgens Antonia van Gaal, zelfstandig reisagent bij Travel Counsellors, gaan haar klanten wel op vakantie, maar dan wat beperkter dan andere jaren. ,,Dat komt ook door mijn klantenkring. Ik zit in het hogere segment: ik plan normaalgesproken vooral reizen naar Australië, Amerika, Azië. Die zijn nu geannuleerd, of omgeboekt naar volgend jaar. Een klant zou in juni naar Bali gaan, die gaat volgend jaar. Ik merk dat veel mensen wel weg willen, maar dan in Nederland of Frankrijk, en België, Luxemburg en Duitsland zijn ook populair. Waar normaal maar 5 procent van mijn reizen autovakanties zijn, is dat nu 90 procent. En als bestemming kiezen mensen vooral een villa, of een huis, liefst helemaal privé, met een eigen zwembad dus, zodat ze niet afhankelijk zijn van anderen. Nee die zijn nog niet allemaal volgeboekt, want ook in die vakantiehuizen zijn veel afzeggingen geweest. Nu blijkt dat het tóch weer mag, begint het weer drukker te worden, maar er zijn nog plekken genoeg.’’