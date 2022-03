Het Woud in Oss blijft gewoon open voor vrachtwagens

Zorgen over verkeers­over­last op Het Woud in Oss

OSS - De bewoners aan weerszijden van Het Woud in de wijk Ruwaard in Oss hebben in toenemende mate ernstige last van het verkeer dat dagelijks over de weg rijdt. Er wordt vaak te hard gereden, er rijden steeds meer vrachtauto's en ander zwaar verkeer, het lawaai neemt flink toe en het is ook nog eens levensgevaarlijk om veilig over te steken. Het woonplezier in de wijk staat daarmee onder zware druk.

11 februari