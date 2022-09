Hof van Fort krijgt poort: gemeente Oss betaalt mee

Er wordt inmiddels door het Osse bouwbedrijf Hendriks Ontwikkeling hard gewerkt aan de bouw van de woningen in Hof van Fort. Het woonerf wordt gerealiseerd op onder andere de plek waar vroeger een horecazaak gevestigd was. Café Het Fort was jarenlang een begrip in de omgeving en werd later doorgezet als café-zaal Tivoli. Tegen de bouw werden aanvankelijk de nodige bezwaren ingediend, maar wordt nu toch uitgevoerd vanwege het tekort aan betaalbare huizen in Oss.