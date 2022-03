Honderden mensen kijken naar de blije koeien van Boer Spierings

Laatste rustplaats kost ruim een ton per jaar: Oss werkt aan nieuw plan voor Hoogen Heuvel

OSS - Een deel afstoten, minder onderhouden of aanwijzen als islamitische begraafplaats. Op Hoogen Heuvel moet wat gebeuren nu ruim 1 op de 3 graven onbezet is. De begraafplaats kost Oss inmiddels een dikke ton per jaar.

