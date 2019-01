Hoofdverdachte brandterreur Oss verloor telefoon op plaats delict

Ook CDA Brabant keert zich nu tegen mestfa­briek Oss

9:16 OSS - Met de verkiezingen voor Provinciale Staten in aantocht brokkelt het politieke draagvlak voor een mestfabriek in Oss steeds verder af. Na de SP en D66 spreekt nu ook het CDA zich uit tegen de plannen. ,,Het CDA kiest primair voor mestverwerking dicht bij de bron en er moet draagvlak zijn. In Oss is er geen draagvlak, dus is het CDA Brabant tegen een mestfabriek in Oss”, aldus lijsttrekker Marianne van de Sloot.