Horeca wapent zich voor winter van de waarheid: ‘Op hoop van zegen’

Faillisse­ment voor Rebus Beton in Lithoijen

LITHOIJEN - Het in Lithoijen gevestigde Rebus Beton is failliet. Dat wordt bevestigd door curator Remco Michielsen van Van As Advocaten in Uden. Hij is door de rechtbank in Den Bosch verzocht het faillissement af te handelen van het bedrijf dat gevestigd is aan de Lithoijense Dijk.

19 oktober