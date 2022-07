Huis kopen? Kans op slagen in deze regio wordt groter, maar prijzen stijgen wel

OSS/UDEN/VEGHEL - Wie in deze regio nu een huis wil kopen, heeft een grotere kans van slagen. In het gebied Oss, Uden en Veghel staan meer huizen te koop. De portemonnee moet echter wel worden getrokken, want de prijzen stijgen nog steeds. Vooral twee-onder-een-kap woningen zijn duurder geworden. En ook voor een gemiddeld vrijstaand huis moet flink gedokt worden: 688.000 euro.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde NVM-cijfers over het tweede kwartaal van 2022. Uit die cijfers blijkt dat de alom verwachte prijsdaling niet heeft doorgezet. Waar de makelaarsvereniging in april nog voor het eerst sinds enkele jaren een daling van de huizenprijzen meldde, stegen de prijzen in het tweede kwartaal ook in deze regio verder.

Vrijstaand huis flink duurder

Gemiddeld werden woningen in deze regio in het tweede kwartaal verkocht voor 450.000 euro. Dat is ruim 5 procent meer dan in eerste kwartaal en ruim 13 procent meer dan een jaar geleden. Een jaar geleden was die gemiddeld prijs nog 406.000 euro.

Vooral twee-onder-een-kap en vrijstaande huizen werden duurder. Voor een gemiddeld vrijstaand huis moet nu 688.000 euro opgehoest worden, tegen 615.000 euro een jaar geleden. Een gemiddelde twee-onder-een-kapper ging in het tweede kwartaal van 2022 voor 481.000 euro van de hand. Een jaar eerder was dat 414.000 euro.

Lees verder onder de foto over de 988 woningen die te koop staan

Volledig scherm Woningaanbod in de etalage van een makelaarskantoor. © ANP / ANP

Het aantal te koop staande woningen nam in het tweede kwartaal 2022 verder toe. Eind juni stonden er bij de NVM-makelaars in Noordoost-Noord-Brabant (onder andere Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze, Den Bosch, Grave en Boxmeer) in totaal 988 woningen te koop.

Dat is een forse stijging van maar liefst 47 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Toen kwam het totale aanbod nog op 671 uit. Door deze groei hebben mogelijke kopers dus meer keuze. Vooral tussen- en hoekwoningen werden meer te koop gezet, blijkt uit de NVM-cijfers.

Meer lucht in woningmarkt

NVM-voorzitter Onno Hoes stelt dat er meer lucht op de nog steeds krappe woningmarkt komt. ,,Dat is goed om te zien. Het sterk gestegen woningaanbod biedt een kijker een betere kans om koper te worden. Volgens de NVM nam het aanbod vooral toe als gevolg van de stijgende hypotheekrente en stijgende energieprijzen. Verkopers vrezen dat die van invloed kan zijn bij de verkoop van hun huis. Ook besluiten veel verkopers nu eerst te verkopen en pas later een huis te kopen.”

In deze regio werden tot en met juni 2022 ook meer huizen verkocht door de NVM-makelaars. In totaal werden er in het tweede kwartaal van dit jaar in deze regio 1319 woningen verkocht. Dat is een stijging van bijna 20 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Toen waren dat er nog 1106.

Minder woningen verkocht ten opzichte van 2021

Als er echter een jaar terug gekeken wordt, zijn er minder woningen verkocht. In het tweede kwartaal van 2021 gingen er nog 1433 woningen van de hand, dat betekent een daling van 8 procent.

De regionale verkooptijd - de tijd tussen een huis te koop zetten en de ondertekening van de akte - blijft min of meer gelijk. Die kwam afgelopen maand uit op 23 dagen.