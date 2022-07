Huisartsenactie op Malieveld, opkomst groot succes: ‘Maar minister Kuipers komt niet opdagen, bizar!’

Twee bussen vol strijdvaardige huisartsen uit Brabant rijden richten de hofstad voor de landelijke actiedag huisartsen en het Brabants Dagblad lift mee. Jolig en uitgelaten is de groep, alsof ze op een schoolreis gaan. Zelfs de buschauffeur vindt de huisartsen luidruchtiger dan de schoolkinderen die hij vandaag heeft afgezet. De stemming zit er goed in. ,,We zijn ook een beetje opgewonden, want het voelt toch wel als spijbelen”, zegt Janneke de Klein waarnemend arts bij huisartsenpraktijk (HAP) de Vorssel in Nistelrode.