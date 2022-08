Huisartsenpost Oss gaat na de zomervakantie écht weer open, belooft gemeente

Wie ‘s avonds of ‘s nachts met spoed een huisarts nodig heeft, kan al ruim anderhalve maand niet meer in Oss terecht. Tot zeker 5 september worden patiënten doorverwezen naar Uden, naar de huisartsenpost bij Ziekenhuis Bernhoven.

Door de krappe arbeidsmarkt en vakantieperiode zijn er simpelweg niet genoeg artsen om de locatie in Oss doordeweeks te bemensen. Op zaterdagen en zondagen is de locatie overigens wél geopend van 08.00 tot 23.00 uur.

De huidige sluiting is niet de eerste. Begin dit jaar werden patiënten ook al doorgestuurd naar Uden of Den Bosch, toen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder het personeel. Het maakt dat de SP in Oss het hart vasthoudt. Want zijn al die tijdelijke sluitingen geen voorbode van een permanente sluiting van de voorziening in Oss?