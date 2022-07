Huisartsenpost Oss langer dicht op doordeweekse avonden

De huisartsenpost Oss is al enige tijd gesloten op doordeweekse avonden. Op zaterdagen en zondagen is de post wel open van 8.00 tot 23.00 uur. ,,We verlengen de sluiting van post Oss op de doordeweekse avonden tot het einde van de zomervakantie omdat we de roosters momenteel nog steeds niet gevuld krijgen,” aldus Harrie Geboers, voorzitter Raad van Bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant.

Goede en veilige zorg

De spoedzorg in de regio wordt tijdens de sluiting van locatie Oss geheel verzorgd vanuit de huisartsenpost in ziekenhuis Bernhoven in Uden. Geboers: ,,Op deze manier kunnen we goede en veilige zorg blijven leveren en blijft voor iedereen in regio Oss een post bereikbaar binnen een half uur rijden. Zo zorgen we ervoor dat de patiëntenzorg niet in gevaar komt.” Er is géén probleem met de diensten van de huisartsen.