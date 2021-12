Hulpdiensten halen sportvisser uit water in Maren-Kessel, toestand ‘zorgwekkend’

Voormalige huishoud­school verdwijnt stukje bij beetje in afvalcon­tai­ners

OSS - Nog even en er is niks meer over van de oude huishoudschool aan de Hertogensingel in Oss. De school heette officieel Mgr. Zwijsen en is feitelijk gevestigd aan de Schelversakker. Het in de jaren vijftig opgetrokken gebouw maakt plaats voor de nieuwe Nicolaasschool.

