Iedereen die in Osse farmacie werkt, lijkt tot pensioen te willen blijven: ‘Het is een prachtig wereldje’

Vijf sloopwonin­gen in Heesch bestemd voor Oekraïners, sloop op zijn vroegst over een jaar

HEESCH - De sloop van 34 oude huizen en bouw van 73 nieuwe woningen in jarenzestigwijkje D’n Berg in Heesch heeft vertraging opgelopen. De planning is nu dat de verouderde huizen eind 2023 worden gesloopt en de bouw in 2024 start. In 2025 kunnen de nieuwe huurders dan gordijnen gaan ophangen.

17 augustus