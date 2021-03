Illegale sigarettenfabriek opgerold in Schaijk, miljoenen sigaretten en duizenden kilo's tabak gevonden

Heksen spotten in Geffense Bosjes: extra stimulans voor kinderen om te klimmen en klauteren in de natuur

22 maart OSS/GEFFEN - Een leerzaam wandelpad vol weetjes én boomstammen om op te klimmen; de Heksje Route door het Geffense Bosjes is bijna af. Een mooi alternatief voor gezinnetjes naast bijvoorbeeld Docus de Das in Schaijk, de Osje wandelroute in Berghem of het Kabouterpad in Uden.