In Oss gaat de oorlog voor Yelyzaveta gewoon door: Oekraïense houdt dagboek bij over eerste tijd in Nederland

Boterbazen moet zorgen voor verwonde­ring in Osse binnenstad: ‘Eeuwig zonde als talent vertrekt’

OSS - Verwondering. Dat is het thema van de theatrale audiowandeling die in juli door zo’n 1200 man publiek gelopen kan worden. Woensdagavond werd ‘Boterbazen’ gepresenteerd in het Cultuurlokaal in de Groene Engel in Oss.

31 maart