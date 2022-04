Infoavond voor inwoners Schaijk over opvang Oekraïners

De inwonersavond wordt gehouden in dorpshuis de Phoenix. De inloop is vanaf 19.00 uur, om19.30 uur zal waarnemend burgemeester Paul Rüpp samen met mensen van Vluchtelingenwerk de aanwezigen bijpraten over de stand van zaken rond de opvang in Schaijk. Ook is het mogelijk om vragen te stellen aan de gemeente. De gemeente Maashorst heeft in het oude Raadhuis plek voor 22 mensen.