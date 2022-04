Informateur Oss heeft rapport klaar en komt maandag met nieuws over coalitie

Woestenberg, oud-gemeentesecretaris van Den Bosch, sprak vorige week al met alle tien partijen die in de gemeenteraad gekozen zijn. Aan het eind van die ronde werd haar al duidelijk dat het weinig zin heeft een coalitie te smeden met de drie eenpitters in de raad: PvdA, DDO en FvD.

Dat laat voor grote winnaar VDG nog tal van opties over. Een coalitie met nummer twee SP is nét genoeg voor een meerderheid. Een voortzetting van de huidige coalitie met VVD, CDA en Beter Oss behoort ook tot de mogelijkheden. Net als een variant met D66 of GroenLinks. Over die varianten en de voorkeuren van de verschillende partijen is het ook afgelopen week nog gegaan. Allemaal lijken te porren voor deelname aan de coalitie, bleek al tijdens het duidingsdebat van vorige week.