Ingezonden: ‘Het had niet zo ver hoeven komen aan de Eikenboomgaard’

OSS - Nu de Osse kermisfeesten opnieuw niet doorgaan, barst het online weer van de boze reacties. Daar baalt Dieke Steeg enorm van, als bewoner van de Eikenboomgaard. Hoogste tijd om het gesprek aan te gaan, betoogt ze in een ingezonden brief.

In de eerste plaats: ik begrijp de teleurstelling. Wat echter pijn doet, is dat het zo ver niet had hoeven komen. Het gaat namelijk niet over bewoners die niet tegen een feestje kunnen, maar over horeca en gemeente die zich niet aan regels houden. Er worden vergunningen afgegeven die ingaan tegen de uitspraak van de rechter in 2018 (!).



Na alle commotie, frustraties, negatieve energie en teleurstelling de afgelopen jaren (bij alle betrokkenen) zou het toch niet meer dan normaal zijn geweest als er dit jaar vooraf overleg zou zijn geweest tussen horeca en bewoners? Als de bewoners ruim van tevoren betrokken waren geweest bij de plannen en niet pas op de allerlaatste dag moesten vernemen dat er een vergunning was afgegeven?

Quote Veel te vaak werden we niet serieus genomen of voorgelo­gen Dieke Steeg, bewoner Eikenboomgaard

Alle bewoners van deze straat beseffen heel erg goed dat ze niet ‘in een hutje op de hei’ wonen. En allemaal willen we dat ook niet, allemaal vinden we het heerlijk om hartje stad te wonen. Inderdaad, soms is het er wel eens wat minder leuk, maar waar is dat niet? We zijn allemaal mensen die enorm genieten van de levendigheid die hoort bij het stadsleven. Met name van de kermis.

Dat de organisatie baalt van de uitspraak begrijpen wij. De rechter gaf aan dat deze situatie voorkomen had kunnen worden als de gemeente zorgvuldiger en eerder op de vergunningsaanvraag had gereageerd. En zo is het: al deze negatieve reacties (en de kosten die de organisatie heeft gemaakt) zouden niet nodig zijn geweest als er zorgvuldig gehandeld was.

Ik moet toegeven: qua vertrouwen hebben horeca en gemeente een grote achterstand bij de bewoners, veel te vaak werden we niet serieus genomen of voorgelopen. Zouden we af kunnen spreken dat we dit jaar nog met elkaar om de tafel gaan om een goede oplossing te bedenken voor de kermis van 2023? Kunnen we de handen ineen slaan, luisteren naar elkaar? Zullen we hier samen uit komen?

- Dieke Steeg-Van Schijndel, bewoner van de Eikenboomgaard