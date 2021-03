Jachtenbouwer uit Oss vervolgd voor dood van lasser Jack

Dood door schuld. Dat is het verwijt dat het Openbaar Ministerie maakt aan Heesen Yachts. Het overlijden van de Nulandse lasser Jack de Wit had voorkomen kunnen worden.



Dat concludeert justitie op basis van het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW. Het is niet duidelijk wat het bedrijf precies heeft gedaan of nagelaten. Maandag dient de zaak bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank Oost-Brabant.



De vriendin van Jack de Wit doet een jaar na zijn overlijden haar verhaal in het Brabants Dagblad. Zij krijgt die dag te horen dat haar partner tussen 15.00 uur en 15.30 uur ‘s middags in bewusteloze toestand is aangetroffen. De Nulander wordt gereanimeerd. Zijn hartslag komt weer op gang, maar de schade aan zijn hersens is dan al te groot. In de nacht overlijdt hij aan zijn verwondingen.