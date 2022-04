Jack van Lieshout is tijdelijk de algemeen directeur van TOP Oss

OSS - Jack van Lieshout is - tijdelijk - benoemd tot algemeen directeur van TOP Oss. Hij neemt die functie - vrijgekomen na het vertrek van Peter Bijvelds naar De Graafschap - officieel per 1 april in. Van Lieshout blijft in die functie actief tot er een nieuwe algemeen directeur is gevonden. Hij combineert dit met zijn activiteiten als centrum manager in Oss.

Peter Bijvelds maakte in maart bekend dat hij stopt als algemeen- en technisch directeur van TOP Oss. Hij is inmiddels vertrokken uit Oss en is de nieuwe technisch manager van De Graafschap in Doetinchem voor het komend seizoen. Bijvelds was sinds 2014 bij TOP Oss betrokken. Bij De Graafschap is hij de opvolger van Peter Hofstede.

Jack van Lieshout, in Oss ook actief als centrum manager, volgt Bijvelds tijdelijk op. Van Lieshout heeft sinds zeven jaar zitting in de Raad van Commissarissen van de Osse club. ,,Bij een organisatie zoals TOP Oss moet er wettelijk een algemeen directeur zijn, al is het alleen maar om wat stukken te ondertekenen. Op deze manier hebben wij het nu in ieder geval tijdelijk geregeld.”

Volgens Van Lieshout lopen er inmiddels diverse gesprekken met mogelijke kandidaten voor de opvolging van Bijvelds. Van Lieshout: ,,Met een aantal kandidaten zelfs al in een behoorlijk vergaand stadium. Dus wellicht is mijn periode als algemeen directeur redelijk te overzien.” Naast zijn werkzaamheden voor TOP Oss blijft Van Lieshout centrum manager in Oss, een functie die hij sinds 2012 heeft.