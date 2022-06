Jade van der Linden (25) voert GroenLinks Brabant aan bij verkiezingen

CDA-frac­ties in regio Oss/Uden roepen collega's in provincie en Den Haag op om stikstof­plan­nen niet te steunen

OSS/UDEN/VEGHEL - De CDA-fracties in de regio roepen hun collega's in de provincie en in de Tweede Kamer op om het stikstofbeleid van minister Van der Wal niet te steunen. Wat betreft ‘Den Haag’ was dat eigenlijk niet nodig, want die maakte eerder al bekend aanpassingen te willen zien.

16 juni