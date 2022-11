Jeudprins Bram en jeugdprinses Linde storten zich vol overgave op carnaval in Rottenrijk

Na 155 jaar komt er een einde aan Drukkerij Van den Ende: ‘Triest voor zo'n oud bedrijf’

OSS - Verdrietig en triest. Het zijn enkele typeringen over het faillissement van de 155-jarige Drukkerij Van den Ende – The Notepad Factory in Oss. Een sterk terugvallende vraag naar notitieblokken, zelfklevende memoblokjes (post its) en schrijfblokken is niet de enige oorzaak.

6 november