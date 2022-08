Jules en Pim bouwen circulaire nano-huisjes en kantoortjes: ‘Leuk om duurzaam te werken’

Was getekend Gasvoor­raad was voor Oss al eerder bron van grote zorgen

OSS - Afgesneden van het Russische gas en met de afbouw van de gaswinning in Groningen is het maar de vraag of er komende winter genoeg gas is om Nederland draaiende te houden. Huishoudens hoeven niet bang te zijn, benadrukt de regering.

