Jumbo Heesch sluit deuren voor verbouwing: ‘Helemaal van gas af en met CO2-systeem een duurzame winkel’

,,Als je de Jumbo Foodmarkt in Veghel niet meetelt, zijn wij straks inderdaad de grootste in de regio”, zegt Anke Wiegmans van Jumbo Heesch. ,,De bouwvakkers zijn al hard aan het werk in ons nieuwe magazijn om die ruimte klaar te stomen zodat volgende week de winkel op de schop kan.” In één klap krijgt de winkel er 900 vierkante meter opslagruimte bij.

Strakke planning

Klanten mogen op de allerlaatste dag voor sluiting om 13.00 uur nog boodschappen halen maar dan gaat de winkel definitief op slot. ,,Alles is zo strak gepland met de aannemers dat we zelfs om 17.00 uur de hele winkelvloer productvrij moeten hebben zodat zij kunnen starten met slopen”, legt Wiegmans uit. ,,Drie weken lijkt voor een leek niet lang maar voor supermarktbegrippen is het een stuk langer dan gebruikelijk.”

Quote We gaan volledig van het gas af en voor de koelingen wordt een nieuwe CO2-sys­teem geïnstal­leerd Anke Wiegmans, over de verduurzaming van Jumbo Heesch

Van het gas af

Dat komt doordat niet alleen de winkel wordt opgeknapt maar ook alles wordt verduurzaamd. ,,We gaan volledig van het gas af en voor de koelingen wordt een nieuwe CO2-systeem geïnstalleerd.” Daarnaast kan het personeel makkelijker en sneller aanvullen door twee aanvoerroutes vanuit het enorme magazijn. Een enorme verbetering ten opzichte van de L-vormige gang die nu als magazijn dient. ,,Zo onpraktisch op vrachtdagen, dan staan het hier tjokvol met volle rekken, zelfs tot aan buiten.”

Volledig scherm Jumbo Heesch verbouwt op dit moment het magazijn dat na de complete verbouwing van de winkel erbij getrokken wordt. © Google Maps

Nieuwe zuivelaanvoer

Straks geen opstoppingen meer bij de entree door een nieuwe in- èn uitgang en een betere doorstroom met een nieuwe winkelroute. Maar het meest innovatieve is toch wel de wijze waarop zuivel wordt aangevuld. ,,Door een speciale aanvoerruimte via de achterkant van de koeling kunnen medewerkers uit het zicht van de klant bevoorraden. Klanten kunnen dan ongehinderd een vers pak melk uit de koeling pakken.”

Quote Voor de gelegen­heid hebben we in het boek een stuk Wiegmans historie opgenomen Anke Wiegmans, Supermarktmanager Jumbo Heesch

Centrum baat bij supermarkt

Het hart van centrum Heesch kleurt in één klap meer Jumbo-geel naast de blauwe concurrenten in de buurt. Volgens Wiegmans hebben supermarkten een belangrijke functie in het centrum. ,,Klanten die boodschappen doen, lopen vaak ook binnen bij andere winkels en er is zo voor ieder wat wils. Natuurlijk zijn we wel blij met deze mogelijkheid om te groeien.”

Historisch boek over Heesch

Jumbo Heesch viert de heropening op woensdag 31 augustus om 09.00 uur met de start van een spaaractie voor een boek over de geschiedenis van het dorp. ,,Voor de gelegenheid hebben we in het boek een stuk Wiegmans historie opgenomen dat ruim zestig jaar geleden begon met opa Bert die met paard en melkwagen alle huizen afging.”