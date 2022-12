Kerstman deelt enveloppen met geld uit bij Voedselbank Oss: ‘Niet weggooien, hè’

‘Derde Daan’ toont het leven in de dorpen rond Oss

OSS - Een non op de brommer in Megen, kinderen met kippenkoppen bij het Hanenfestijn in Geffen, een boer uit Vinkel die een zeldzame keizersarend schoot. Het derde fotoboek van Daan Scholte (1907-1973) draait om de dorpen in de jaren na de oorlog.

