‘Kletsmajoor die draait en keert’ verkocht voor anderhalve ton aan fietsen, maar leverde nog geen ventieldopje

Spoorlaan: ooit de feest­straat van Oss, nu nog alleen voor de rustige kostgan­gers

OSS – Een bruisende smeltkroes van feestvierders, restaurantbezoekers en kroegtijgers. De Spoorlaan is altijd een belangrijke horecastraat van Oss geweest. Al is het bruisende er in de loop der jaren wel een heel eind vanaf gegaan.

23 augustus