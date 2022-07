Koetshuizen goed voor politie, brandweer, zusters en kunsthandel

Stille GetuigenOSS - Het voormalige koetshuis van Hendrik Jurgens in de Kruisstraat, naast de Groen Engel, krijgt een nieuwe bestemming. In het monumentale en uiterlijk vrijwel ongeschonden pand uit 1875 komen een muziekstudio en twee woningen. Het pand wordt met respect voor het verleden aangepast. De gevelindeling zal altijd blijven tonen waar de koetsjes, de paarden en het hooi naar binnen gingen. We zoomen eens in op de koetshuizen van Jurgens.

De familie Jurgens had drie koetshuizen in Oss. Daarvan is alleen het fraaie exemplaar aan de Kruisstraat over. De prachtige villa Kio van Hendrik Jurgens en Theodora van Waardenburg die ernaast stond, werd in 1980, toen niet meer zo fraai, gesloopt. Samen met de totale margarinefabriek die na het vertrek van Jurgens, Philipsfabriek werd. Het koetshuis bleef behouden en werd het onderkomen van de galerie Boschpoort van Mike Meeuwsen die eerder (1974) als Mike’s Store, met zijn assortiment kunstwerken gevestigd was in een oud pandje op de hoek van de Bram van de Berghstraat en de Oostwal.

Vraagprijs werd niet gehaald

Volledig scherm Advertentie van notaris Bijvoet voor de openbare verkoop van o.a. het koetshuis aan de Kruisstraat (1920) © John van Zuijlen Villa Kio werd in 1902, na het overlijden van Hendrik (1888) en Theodora (1899) met koetshuis, tuin en andere bijgebouwen te koop gezet, maar niet verkocht omdat de vraagprijs niet werd gehaald. De opstallen werden ondergebracht bij de N.V. Ant. Jurgens Margarinefabrieken die ze in juni 1920 opnieuw liet verkopen. Vraagprijs 14.000 gulden. Op dat moment was in het koetshuis een stalhouderij gevestigd. Notaris Bijvoet uit Berghem die de koop moest bezegelen suggereerde in een advertentie een herbestemming: Het pand zou ook zeer geschikt zijn als ‘handel in bouwmaterialen, houthandel, kuiperij of oud ijzerhandel’. De vraagprijs werd dit keer bijna gehaald. Het huis ging 4.500 gulden kosten, de schuren 1.110 en het koetshuis 530. In 1929 wordt Philips de eigenaar.

Naar vrouw Josina vernoemd

Een tweede koetshuis was dat van Jan Jurgens die in de naar zijn vrouw Josina genoemde villa in de Molenstraat woonde (op de plaats van het Titus Brandsmalyceum). Het koetshuis stond tegenover de villa. Daar stalde koetsier Hendrik Rosmalen hun koets en paarden.

Beeld op Walplein gezet

In het voorjaar van 1922 bood het koetshuis van Jan en Josina nog enkele maanden onderdak aan het Heilig Hartbeeld dat in juni op het Walplein geplaatst ging worden. Op maandag 19 juni gingen daar de deuren open en werd het drieduizend kilo wegende beeld met vereende krachten uit het koetshuis gehesen en op het Walplein op zijn sokkel gezet. Het, inmiddels gesloopte, koetshuis was tussen 1952 en 1972 de (veel te kleine) garage van de brandweer.

Volledig scherm Het koetshuis van Jan Jurgens aan de Molenstraat was tussen 1952 en 1972 de garage van de Osse brandweer © Stadsarchief Oss

Koetshuis werd politiebureau

Ook Anton Jurgens, bewoner van villa Johanna, het huidige museum, beschikte over een koetshuis. Dat stond achter zijn huis, aan de zijkant van de tuin aan de Ridderstraat. Hij verkocht in 1899 zijn villa aan de Franse zuster ‘Filles des Notre Dames’. De villa werd een pensionaat voor meisjes, de zusters gingen in het koetshuis wonen, dat met een overdekte gang verbonden was met de villa. In 1919 verkochten zij alles aan de gemeente en werd het koetshuis politiebureau.

Zo’n koetshuis biedt dus nogal wat mogelijkheden.

Volledig scherm Het politiebureau aan de Ridderstraat in het voormalige koetshuis van Arnold Jurgens. © John van Zuijlen