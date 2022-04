Koortsachtig overleg en veel geregel: hoe zorgt de regio dat al die kinderen uit Oekraïne naar school kunnen?

Intensief overleg. Dat voeren de scholen van Het Hooghuis, het Maaslandcollege en de gemeente in Oss. Ze willen aparte groepen in gaan richten waar Oekraïense leerlingen van 12 tot 18 jaar onderwijs kunnen volgen. ,,We zijn vrijwel dagelijks in contact om het beeld aan te scherpen. We willen zo snel mogelijk voor een warm welkom zorgen”, legt woordvoerster Floor Bijl van Het Hooghuis uit.