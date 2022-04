Krasse Lithse rockknarren genieten van het gezamenlijk muziek maken

LITH - De Lithse rockcoverband Story begon eind jaren zestig met optredens in tienersozen, kermissen en op bruiloften. Komende zondag is het podium van MFA De Snoeck het decor voor een optreden van krasse rockknarren die sinds 2017 weer volop actief zijn. ‘Optreden is te leuk om te stoppen’.

Vier van de vijf leden van Story, ooit begonnen met Topsound als naam, kennen elkaar van de plaatselijke basisschool: Pieter van Doorn (toetsen, zang), Hans Jansen (drums, zang), Noud Bongers (gitaar, zang) en Theo van Heck (bas). Toen ze een jaar of 13, 14 waren kwamen ze op het idee om een bandje op te zetten, volgens Pieter van Doorn: ,,Er was in die tijd, 1967, geen fluit te beleven in Lith en in andere dorpen. Omdat Noud gitaarles had, ik me bekwaamde op de piano en Hans in het bezit was van een drumstelletje, zijn we gestart, later kwam zanger/gitarist Koos van Uden er nog bij. Echt goede apparatuur hadden we niet, we gebruikten zoals de meeste groepen in die tijd, oude radio’s als versterker. Optreden deden we voornamelijk in tienersozen, tijdens dansavonden en kermissen en als we gevraagd werden op bruiloften en partijen.”

Handjevol consumptiebonnen

Die optredens leverden een handje vol consumptiebonnen en een paar tientjes op. ,,Dat geld stopten we in de pot om er later betere instrumenten van te kunnen aanschaffen. We hebben zelfs ooit een fancy fair georganiseerd, zonder vergunning, want de gemeente Lith dacht dat wij een muziekvereniging waren. Uiteindelijk was de opbrengst dusdanig dat we weer nieuw instrumentarium konden kopen”, vertelt Hans Jansen.

Installatie naar de knoppen

De grootste financiële klapper kwam echter uit onverwachte hoek, aldus Theo van Heck: ,,Onze oefenruimte zat destijds in een leegstaande boerderij waar op een gegeven ogenblik brand uitbrak. Onze totale installatie was naar de knoppen door waterschade. Een expert, die meer verstand van boten bleek te hebben, kwam kijken en gaf nog een behoorlijke som geld. Voordat wij echter nieuwe instrumenten kochten, hebben we eerst de oude zoveel mogelijk laten drogen en dat lukte redelijk goed. Maar uiteindelijk kwamen er toch nieuwe en waren we in staat om ons eigen busje te kopen.”

Volledig scherm vlnr. Pieter van Doorn, Noud Bongers, Koos van Uden, Hans Janssen en Theo van Heck © Jeroen Appels/Van Assendelft

Met Glitterpop begon het weer

In de jaren tachtig was het gedaan met Story, totdat er een uitnodiging kwam voor Glitterpop. Van Heck: ,,Dat was een eenmalig festival in de manege van Maren-Kessel met allemaal bandjes uit de regio Lith. Negen jaar later was er weer zo’n festival, dit keer Maaspop genoemd, en we waren het met zijn vijven eens: optreden is te leuk om te stoppen. Eerst werden de repetities hervat en vanaf 2017 zijn we ook weer gaan optreden, niet op wekelijkse basis, maar bij allerlei gelegenheden waarvoor we worden uitgenodigd zoals de Lithse kermis, Aktiefix, het Lithse volleybaltoernooi en bij de opening van MFA De Snoeck.”

Nog 5, 6 keer per jaar

Ook het repeteren zorgt voor plezier: ,,Dat doen we eens in twee, drie weken. Er wordt dan ook gestemd over nieuw repertoire, waarbij altijd in de gaten wordt gehouden dat de zangpartijen met vier zingende leden belangrijk is. De hoofdmoot blijft de periode van de zestiger en zeventiger jaren. Inmiddels hebben we weer een eigen geluids- en lichtinstallatie en een digitaal mengpaneel, veelal te danken aan de onlangs overleden Piet de Blank. Als de gezondheid het toelaat willen we graag door met 5, 6 keer spelen per jaar”, besluit Hans Jansen.

Het optreden van Story is komende zondag vanaf 14 uur.