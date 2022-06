Kristof Aelbrecht is de nieuwe trainer van TOP Oss en gaat in voorbereidingsfase de strijd aan met PAOK Saloniki

De kersverse trainer van TOP Oss komt over van PSV, waar hij een lange staat van dienst binnen de jeugdopleiding heeft. Daarnaast was hij van 2018 tot 2020 assistent-trainer bij Fortuna Sittard, en als voetballer speelde de 41-jarige Belg achtereenvolgens voor Vitesse, Helmond Sport, MVV en FC Eindhoven. ,,Ik had meteen een goed gevoel bij TOP”, vertelt Aelbrecht over zijn aanstelling. ,,Het is een kleine club die het moet hebben van hard werken en samenwerken. Zo ben ik ook. Wat verder typisch Kristof Aelbrecht is? Ik geef veel individuele aandacht aan spelers, want daar is voor een team vaak de winst te behalen.” Wat betreft de speelstijl van die spelers vindt hij het te vroeg om al uitspraken te doen, maar laat de oefenmeester weten dat voetbal “voor de mensen op de tribunes” is. ,,Die moet je altijd willen vermaken, zéker in de Keuken Kampioen Divisie.”

Eerste wedstrijd met Aelbrecht als trainer

Op 25 juni coacht Aelbrecht zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer: de zogenoemde ‘Marcel van der Sloot-derby’, het oefenduel met Cluzona opent traditiegetrouw weer de voorbereidingen van TOP Oss. Van der Sloot was jarenlang hoofdtrainer van de amateurclub uit Wouw en combineerde dat met zij taken als assistent-trainer bij TOP Oss, tot hij vorig seizoen ontslag nam bij Cluzona om zich volledig op zijn werk in Oss te focussen. Van der Sloot raakte in maart echter in conflict met de clubleiding en kwam tijdelijk op non-actief te staan. Nadat oud-trainer Klaas Wels eerder deze zomer aantrad als nieuwe technisch directeur van TOP Oss, was de verwachting al dat Van der Sloot, die jarenlang met Wels samenwerkte, in zijn vertrouwde rol terug zou keren. Dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn.

TOP Oss start maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. TOP Oss-speler Kay Tejan is dan ook van de partij.

Volgens Wels past Aelbrecht naadloos in het profiel dat hij opstelde voor een nieuwe hoofdtrainer. ,,Hij is jong en ambitieus en enthousiast om bij onze mooie club aan de slag te gaan. Kristof heeft bovendien lang meegelopen bij een topclub en in de Eredivisie. Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen.” Die visie van de Belgische coach past volgens hem goed bij die van de club. ,,We willen beide verzorgd, aanvallend voetbal zien, waar het plezier en de teamgeest vanaf stralen. Met zowel binnen als buiten de lijnen structuur voor spelers, maar ook veel vrijheden. Want in zo’n cultuur kunnen jongens zich ontwikkelen. En we geloven dat de prestaties dan het beste zijn!”

Oefenduels op de agenda

Net als vorig jaar heeft de club in het oefenschema ook een uitwedstrijd tegen Heerenveen gepland staan. Daarnaast vindt er een Brabants onderonsje met RKC plaats, en speelt TOP op zaterdag 9 juli tegen PAOK Saloniki. De Griekse bekerwinnaars zijn dan op trainingskamp in Nederland, waarvan het oefenduel met de Ossenaren een onderdeel is. Het volledige oefenschema van TOP is (onder voorbehoud) hieronder te lezen.

Oefenschema TOP Oss Cluzona - TOP Oss (Zaterdag 25 juni, 15:00 uur) RKC Waalwijk - TOP Oss (Zaterdag 2 juli, 14:00 uur) SC Heerenveen - TOP Oss (Dinsdag 5 juli, 19:00 uur) PAOK Saloniki - TOP Oss (Zaterdag 9 juli, 11:00 uur) TOP Oss - Jong AZ (Woensdag 13 juli, 19:00 uur) FC Dordrecht - TOP Oss (Zaterdag 17 juli, 14:00 uur) Kozakken Boys - TOP Oss (Zaterdag 23 juli, 14:00 uur) n.n.b. (Vrijdag 29 juli)