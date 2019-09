Kroegbaas vangt slachtoffers brand Oss op: ‘Je kan die mensen toch niet op straat laten staan?’

Het is bijna 3 uur op de vroege vrijdagochtend als Van den Bergh door zijn partner wakker wordt geschud. Er is een boel consternatie in de straat en de brandweerwagens rijden af en aan. Pas wanneer het stel op straat een kijkje neemt, zien ze dat er brand is bij het appartementencomplex een stukje verderop. Hele gezinnen staan in hun nachtkleding buiten.



,,Dan zie je een moeder in haar nachtjapon met een kindje van twee, drie jaar op d'r arm. Je kan die mensen toch niet op straat laten staan?” Zonder nadenken opent hij daarom zijn kroeg en zet de koffiemachine aan.



Tientallen mensen zoeken er de warmte op. Zo ontstaat midden in de nacht een centraal punt waar brandweer, familieleden en woningcorporatie de bewoners kunnen treffen.