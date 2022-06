Kunstenares Ans van den Hurk toont ‘doofpotten van klei’ in Lithse kerk: ‘We stoppen veel weg, maar het komt toch naar buiten’

Een van die idyllische locaties is het protestantse kerkje aan de Lithse Dijk in Lith. Daar is de ervaren Ans van den Hurk van K26, die aan de overkant van de Maas in Alphen woont, een van de kunstenaars die exposeert en laat zien wat ze in haar mars heeft. Haar werken van klei luisteren naar de naam Doofpotten. Want potten herbergen zaken, maar die zaken kunnen er ook weer uit komen. Dat idee. ,,Vaak wordt er iets verzwegen, weggestopt. Maar er is ook een buitenzijde. We duwen in de samenleving veel in de doofpot, maar het komt toch ooit weer ook naar buiten.”