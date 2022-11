Leerlingen van basisschool Oss geëvacueerd vanwege rokende magnetron met aanbrandende broodjes

Stille Getuigen Carnaval werd in Oss lange tijd beschouwd als ‘maskerade en dolle jool’

RAVENSTEIN - De elfde van de elfde komt in zicht, dus dienen zich weer overal carnavalsprinsen aan. Het Pomperstadje Ravenstein was het eerst met de voordracht van prins Reinout XXVI. Maar de Macharense Kiepenrijers speelden zich in de kijker met de benoeming van twee ‘damesdubbels’: Mieke en Susanne voor de volwassen Kiepenrijers, Renske en Britt voor de jeugd.

7 november