Leraar René reist de wereld rond om aardrijkskunde in beeld te brengen: ‘Leuk én leerzaam’

DONGEN - Aardrijkskundeleraar René van de Veerdonk reist de wereld over om video’s te maken als lesmateriaal. Op het Cambreur College in Dongen zijn ze enthousiast en het succes breidt uit: afgelopen week won hij de publieksprijs voor Filmleraar van het Jaar.

Als docent werkt Van de Veerdonk vier dagen per week op het Cambreur College. De 37-jarige leerkracht stapte in toen aardrijkskunde ‘niet zo goed op de kaart stond’. ,,Het was minder populair. Het is mijn taak om te laten zien hoe leuk het is.”

Vol enthousiasme legt Van de Veerdonk uit waarom zijn vak zo leuk is. Dat doet hij ook in zijn video’s. Hij maakt twee series: Aardrijkskunde vanuit Nederland en Bijzondere steden. ,,Ik ben al jaren bezig met het maken van video’s. Op mijn achtste stond ik voor het eerst voor de camera. Mijn vader heeft op technisch vlak veel voor televisie gedaan, als jong mannetje ging ik mee. Daar is mijn passie geboren. In coronatijd ging ik video’s opnemen. In die periode was het noodzaak, daarna ben ik er mee verder gegaan.”

Met Reizen Waes en 3 op Reis noemt de leerkracht voorbeelden van programma’s die hem inspireren en die hij gebruikt in zijn lessen. ,,Maar ik wil echt educatie maken, gericht op aardrijkskunde.”

Quote De ultieme droom is om met z'n drieën betaald op reis video's te maken, in plaats van alles uit eigen zak te betalen

Van de Veerdonk stopt samen met Patrick van Beek en David de Rijcke veel tijd in de video’s. ,,Op vakantie wilde ik een vulkaan zien. Dan rijd ik 3,5 uur om, zodat ik daar een video kan maken. Ik heb er soms een dagtaak aan. De ultieme droom is om met z’n drieën betaald op reis video’s te maken, in plaats van alles uit eigen zak betalen. Maar dan wel een combinatie met het onderwijs, want ik vind lesgeven te leuk om mee te stoppen.”

Belevingswereld van de leerlingen

De Ossenaar combineert de beelden met uitleg over de onderwerpen. Op zo’n manier dat iedereen het kan volgen. ,,Ik neem leerlingen mee in mijn belevingswereld, maar probeer ook in die van hun te duiken. Wat vinden ze interessant? Ik kreeg een keer kritiek dat het geen ‘hogere wiskunde-video’s’ zijn. Dat klopt. Ik geef les op vmbo/mavo, het niveau waar de meeste Nederlanders op geschoold zijn. Iedereen moet de video’s kunnen zien en er op een leuke manier iets van leren.”

Quote In zestien minuten komt alles voorbij wat de leerlingen moeten weten voor het eindexamen, dat vind ik echt leuk René van de Veerdonk

,,Je kunt op mijn video’s voortborduren. Andere docenten kunnen er veel bij vertellen. Je kunt na zo’n video met elkaar in gesprek. En het is wel op niveau hoor. Ik heb twee filmpjes over de Rijn gemaakt, in zestien minuten komt alles voorbij wat de leerlingen moeten weten voor het eindexamen. Dat vind ik echt leuk.”

Voor ieder wat wils

Vol enthousiasme praat Van de Veerdonk, die naast docent ook dj is en een eigen entertainmentbedrijf runt, over aardrijkskunde. ,,Het is een pittig vak. Vroeger werd het gezien als een vak dat je er even bij pakte. Maar dat is nu wel anders, het heeft echt serieuze inhoud.” Met zijn video’s maakt hij het begrijpelijk voor iedereen. ,,In de klas moet het wel een mix zijn, van video’s en tekst. Voor ieder wat wils.”

Het is zijn doel om zoveel mogelijk mensen iets mee te geven en ze enthousiast te maken voor het vak. ,,Ik ben nooit de beste student geweest. En ik wil ook niet de beste docent zijn. Maar ik wil wel de meest inspirerende docent zijn.” Mede door die instelling won hij de publieksprijs van de Filmleraar van het Jaar. ,,Een eer. En hopelijk opent die titel deuren voor nieuwe video’s.”

Volledig scherm René van de Veerdonk is leerkracht op het Cambreur College. Hij won de publieksprijs Filmleraar van het Jaar. © Jan Stads / Pix4Profs