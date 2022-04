‘Levensgevaarlijk’, ‘totaal onverantwoord’, ‘nutteloos’; woedende reacties na doorslijpen kabel van pont bij Lith

Heesche sin­ger-songwriter Marì brengt eerste nummers op vinyl uit

HEESCH - Transparant paars vinyl, voorzien van alle persoonlijke teksten; dat is wat je krijgt als je de ep (mini-lp) van de Heesche Marieke Wouterse koopt. Op zaterdag 23 april, Record Store Day, presenteert Wouterse in platenzaak Wil’m in Oss haar eerste plaat, gevuld met vier zelf gecomponeerde liedjes.

