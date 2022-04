Lievekamp wil complete theaterzaal van Scheveningen naar Oss verhuizen

IN MEMORIAM Ad Brouwers overleden, een echte verbinder, overal in Schaijk

SCHAIJK - Hij kwam naar Schaijk als schooldirecteur, nam ook in het verenigingsleven en in de parochie leidersrollen op zich en werd zo een zeer gewaardeerde man in het dorp. Vrij plotseling is Ad Brouwers (89) maandag overleden.

19 april