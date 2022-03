Lilian krijgt meer stemmen in Oss dan Forum-kandidate

Lieke waant zich in New York tijdens WK terwijl ze gewoon thuis op de fiets zit: dát is e-racing

HEESCH - Toen Lieke van Zeelst onlangs tijdens het WK e-racing over haar stuur naar voren keek, waande ze zich in de drukste straten van New York. Al trappend flitsten de wolkenkrabbers links en rechts aan haar voorbij. In werkelijkheid zat de 24-jarige wielrenster op haar fiets onder het afdak van haar ouderlijk huis in Heesch.

13:17