Lintje voor Van Dinther (PvdA) en Prinssen (VDG) bij afscheid van gemeenteraad Oss

Iris van Dinther is, met een kleine onderbreking, dertien jaar raadslid geweest van de gemeente Oss. Na het vertrek van Eshane Gounou was hij in de tweede helft van de afgelopen periode zelfs fractievoorzitter. De PvdA had één zetel in Oss en dat is na de verkiezingen nog steeds zo. Met een zevende plek op de kieslijst wist Van Dinther dan ook dat hij niet opnieuw in de gemeenteraad zou komen.